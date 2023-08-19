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Ну как так можно: «Реал Сосьедад» пока ещё без Захаряна упустил победу над «Сельтой» Бенитеса в добавленное время

19 Августа 2023 • 20:02 Комментировать
Реал Сосьедад
1:1
Сельта
окончен

«Реал Сосьедад» во втором туре чемпионата Испании встречался в родных стенах с «Сельтой». Арсен Захарян во время матча был зафиксирован на трибуне стадиона «Аноэта».

Протокол игры  
Реал Сосьедад1:1Сельта
(1:0) Барренечеа Андер22'  
  90'Мингеса Оскар (1:1)
Ремиро АлехандроТраоре Амари 79' (Марин Пабло ( 79') Субельдия ИгорЛе Норман Робен  69'Муньос АйхенБраис МендесСубименди Мартин  40'Туррьентес Беньят 79' (Сола Алекс ( 79') Кубо Такефуса 79' (Чо Мохамед-Али ( 79') Фернандес Карлос 64' (Умар Садик ( 64') Барренечеа Андер 64' (Оярсабаль Микель ( 64')
Запасные: Рико ДиегоКаррикабуру ХонУрко ГонсалесМарреро УнаиФрага АйторПачеко ХонНаварро Роберто
Вильяр ИванМингеса ОскарСтарфельт КарлНуньес УнайСанчес Мануэль 84' (Серви Франко ( 84') Де ла Торре Лука 85' (Дотор Карлос ( 85') Пейнадо ФрансискоСотело Хьюго 46' (Айду Джозеф ( 46') Бамба ДжонатанАспас Яго  51' 90' (Сведберг Виллиот ( 90') Ларсен Йорген 85' (Родригес Мигель ( 85')
Запасные: Вейга ГабриэльТапия РенатоМарчесин АгустинВаскес КевинКаррильо КокеДомингес Карлос
19 августа. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).

Совсем скоро игроком «Реал Сосьедада» должен стать Андрей Захарян, а три года назад за «Сельту» играл Фёдор Смолов. Если помните, Смолов в своё время перешёл в испанский клуб достаточно быстро, тогда как сага про Захаряна определённо затянулась. Но вроде как последние нюансы улажены, Арсен прошёл медосмотр, и ему осталось только поставить подпись под контрактом. К матчу с «Сельтой» сделать это не удалось, поэтому Захарян не попал в заявку.

И «Реал Сосьедад» является «королевским» клубом, и «Сельта». В первом туре и те, и те играли у себя дома. «Бело-голубые» встречались с «Жироной» – там была зафиксирована ничья 1:1. «Сельта» же неудачно посоперничала с «Осасуной» – 0:2. Но понятно, что прошло слишком мало времени для обозначения устойчивых выводов.

«Реал Сосьедад» активно начал отчётный матч на правах хозяйской команды. Уже на второй минуте был создан голевой момент. Андер Барренечеа выполнил подачу с правого фланга, Карлос Фернандес выиграл верх у Джонатана Бамба и нанёс удар по воротам, а Иван Вильяр спас «Сельту» от быстрого пропущенного гола.

После пятой минуты гости стали более-менее трогать мяч, и пришло время их голевого шанса. Хьюго Сотело прилично так приложился с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади – угодил в дальнюю штангу. Но в целом контроль за игрой оставался у «Реал Сосьедада», который тяготел к доминантному футболу.

На 22-й минуте счёт оказался открыт в пользу команды Иманола Альгуасила. Получив пас от Робена ле Нормана, Такефуса Кубо осуществил подачу с правого фланга в район дальней штанги, и Андер Барренечеа неслабо головой переправил мяч в сетку (1:0). Попытка «Сельты» ответить быстрым ответным голом успехом не увенчалось – Франсиско Пейнадо из-за пределов штрафной площади послал сферу выше перекладины.

В общем, первый тайм остался за «Реал Сосьедадом», который мог бы повести с более весомым счётом, тем более что Браис Мендес перед перерывом попал в штангу. Но пришлось хозяевам довольствоваться по итогам первой половины встречи скользким счётом, который вполне мог сравняться в начале второго тайма.

Рафаэль Бенитес плодотворно побеседовал со своими подопечными в перерыве, и «Сельта» вернулась после антракта куда более нацеленной на чужие ворота. Яго Аспас почти сразу вывел Джонатана Бамба к левому углу вратарской, и его удар потащил Алехандро Ремиро. Уже после 60-й минуты Аспас сам пробивал головой после навеса слева Мануэля Санчеса слева с углового – получилось правее створа.

Второй тайм «Реал Сосьедад» провёл хуже первого и поплатился за это. «Сельта» имела ещё ряд шансов в атаке, а забить ответный мяч сумела в компенсированное время. Отличился Оскар Мингеса, добив мяч в сетку из вратарской после удара Джозефа Айду и рикошета (1:1). Таким образом, «Реал Сосьедад» сыграл вторую ничью подряд на старте Примеры, а «Сельта» набрала своё первое очко в сезоне. Ждём Захаряна на поле в следующем туре 25 августа в матче «Лас-Пальмас» – «Реал Сосьедад»?

Кирилл Иванцов

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Сельта Реал Сосьедад Чемпионат Испании Ла Лига Примера Арсен Захарян
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