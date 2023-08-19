Захарян посетил матч «Реал Сосьедада» в Ла Лиге

Российский полузащитник Арсен Захарян посетил матч своего нового клуба «Реал Сосьедада» в рамках Ла Лиги.

Экс-футболист столичного «Динамо» замечен на трибунах стадиона «Аноэта» во время поединка второго тура против «Сельты» из Виго. Во втором тайме «бело-голубые» ведут с минимальным счётом. Ранее сообщалось, что Арсен успешно прошёл медицинское обследование для клуба из Сан-Себастьяна.

Напомним, что в ближайшее время Захарян должен быть представлен в качестве новичка «Реал Сосьедада». За трансфер 20-летнего игрока российской сборной «Динамо» получит 12 миллионов евро.