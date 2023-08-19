Корнеев оценил перспективы Захаряна в «Реал Сосьедаде»

Бывший игрок «Барселоны» и «Эспаньола» Игорь Корнеев высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Этот клуб можно назвать одним из топов испанской лиги. Если Захарян начнёт думать, что у него будет время на адаптацию, то это заблуждение. В футбольном плане у него все есть», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению Корнеева, полузащитнику нужно ставить футбол на первое место, отметив, что в таком клубе, как «Реал Сосьедад», необходимо показывать свой характер.

Напомним, что Захарян успешно прошёл обследование в «Реал Сосьедаде». Сумма сделки по 20-летнему игроку российской сборной составит 12 миллионов евро.