Ямал в конце осени может пропустить 4 матча «Барселоны» в Ла Лиге

Каталонская «Барселона» в конце осени будет вынуждена обойтись без своего молодого таланта Ламина Ямала. По информации от Mundo Deportivo, футболиста вызвали в сборную Испании на юниорский чемпионат мира U-17.

Турнир состоится с ноября по декабрь, а это значит, что Ямал пропустит четыре матча «Барселоны» в чемпионате Испании. Также футболист не поможет своей команде в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ранее решил оставить Ямала в своей обойме. Ожидается, что в ближайшем туре Ла Лиги Ямин выйдет в стартовом составе «сине-гранатовых».