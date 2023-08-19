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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямал в конце осени может пропустить 4 матча «Барселоны» в Ла Лиге

19 Августа 2023 • 14:53 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1 1.20 X 6.40 2 14.00
20.08 20:30

Каталонская «Барселона» в конце осени будет вынуждена обойтись без своего молодого таланта Ламина Ямала. По информации от Mundo Deportivo, футболиста вызвали в сборную Испании на юниорский чемпионат мира U-17.

Турнир состоится с ноября по декабрь, а это значит, что Ямал пропустит четыре матча «Барселоны» в чемпионате Испании. Также футболист не поможет своей команде в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ранее решил оставить Ямала в своей обойме. Ожидается, что в ближайшем туре Ла Лиги Ямин выйдет в стартовом составе «сине-гранатовых».

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Барселона Ламин Ямал
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