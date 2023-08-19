​Мбаппе не договаривался с «Реалом»

Нападающий Килиан Мбаппе не имеет никакой договорённости с «Реалом» о переходе следующим летом в статусе свободного агента. Об этом на своих страницах рассказывает издание Le Parisien.

Ранее в «ПСЖ» подозревали, что 24-летний Мбаппе уже договорился с «Реалом», из-за чего клуб мог обратиться в ФИФА. Об этом писали в прессе.

Напомним, что Килиан Мбаппе в конце прошлой недели был возвращён в первую команду «ПСЖ». Форвард должен выйти на поле в субботнем матче Лиги 1 против «Тулузы». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

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