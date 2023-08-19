«Барселона» исключает продажу Феррана Торреса

Каталонская «Барселона» исключает продажу своего нападающего Феррана Торреса. По информации от инсайдера Серхи Капдевилы, «сине-гранатовые» не намерены отпускать 23-летнего футболиста, ведь главный тренер Хави Эрнандес ему доверяет.

Ранее сообщалось, что Торрес является одним из игроков, которых «Барселона» надеется продать в оставшиеся дни трансферного окна для решения некоторых финансовых проблем.

Торрес ранее был интересен нескольким клубам из Английской премьер-лиги, где ранее выступал за «Манчестер Сити». Тем не менее, сам футболист изначально дал понять, что не намерен покидать «Барселону» этим летом.