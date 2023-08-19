Дест: «Я уже многого достиг в карьере – играл за величайший клуб в мире»

Защитник «Барселоны» Серджино Дест рассказал о своих достижениях. Напомним, в прошлом сезоне 22-летний американец выступал за «Милан» на правах аренды, но «россонери» не стали выкупать игрока на постоянной основе.

«Я уже многого достиг в карьере – играл за величайший клуб в мире. Также я выступал за «Милан», который тоже является большим клубом. Я хочу оставить своё наследие, показать лучшую версию самого себя. Однако, я чувствую, что не смогу достичь цели, пока не буду получать стабильную игровую практику. Мне нужно войти в ритм», – цитирует Деста Barca Universal.

Сейчас главным претендентом на Деста является ПСВ Эйндховен, который готов оформить сделку на правах аренды.