Дест: «Думаю, у меня есть большой потенциал, но мне не хватает стабильности»

Защитник «Барселоны» Серджино Дест рассказал, почему столкнулся с кризисом. Нидерландский фуллбек верит, что всё ещё сможет раскрыть свой потенциал. Напомним, Десту сейчас всего 22 года.

«Думаю, у меня есть большой потенциал, но мне не хватает стабильности и ритма в клубном футболе. В жизни случаются взлёты и падения, а события из твоей личной жизни могут повлиять на спортивную карьеру. Сложно сконцентрироваться, но я хотел бы показать лучшую версию себя», – цитирует Деста Barca Universal.

«Барселона» в оставшиеся дни трансферного окна хочет избавиться от Деста хотя бы на правах аренды. Футболист не входит в планы главного тренера Хави Эрнандеса.