​Луиса Энрике подозревают в нарушении правил по ставкам – этого футболиста связывают с «Зенитом»

Вингер испанского «Бетиса» Луис Энрике подозревается в нарушении правил по ставкам. По этой причине 22-летний бразилец был исключён из олимпийской сборной Бразилии. Об этом рассказал тренер команды Рамон Менезес, чьи слова приводит Mundo Deportivo.

Стоит сказать, что пресса связывает Луиса Энрике с «Зенитом», хотя в питерском клубе уже назвали эту информацию слухами. Портал transfermarkt оценивает этого игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что под следствием по делу о ставках находится другой бразильский футболист – Лукас Пакета. Из-за этой ситуации мог сорваться трансфер полузащитника из «Вест Хэма» и «Манчестер Сити».