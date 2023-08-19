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​Луиса Энрике подозревают в нарушении правил по ставкам – этого футболиста связывают с «Зенитом»

19 Августа 2023 • 12:59 Комментировать

Вингер испанского «Бетиса» Луис Энрике подозревается в нарушении правил по ставкам. По этой причине 22-летний бразилец был исключён из олимпийской сборной Бразилии. Об этом рассказал тренер команды Рамон Менезес, чьи слова приводит Mundo Deportivo. 

Стоит сказать, что пресса связывает Луиса Энрике с «Зенитом», хотя в питерском клубе уже назвали эту информацию слухами. Портал transfermarkt оценивает этого игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что под следствием по делу о ставках находится другой бразильский футболист – Лукас Пакета. Из-за этой ситуации мог сорваться трансфер полузащитника из «Вест Хэма» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Луис Энрике
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