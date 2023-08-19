Фелиш исключён из заявки «Атлетико» на матч против «Бетиса»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш не попал в заявку своей команды на ближайший матч чемпионата Испании против «Бетиса». «Матрасники» официально огласили состав на предстоящий поединок, а фамилии португальца в списке не оказалось.

«Атлетико» таким образом ввёл дисциплинарные меры против Фелиша, который окончательно рассорился с главным тренером Диего Симеоне и со многими партнёрами по команде.

Напомним, Фелиш продолжает настаивать на желании перейти в каталонскую «Барселону». «Сине-гранатовые» хотят оформить аренду за 7-8 миллионов евро, а Жоау ждёт, пока клубы между собой договорятся.