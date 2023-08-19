«Барселона» инициировала переговоры с де Йонгом по поводу нового контракта

Каталонская «Барселона» хочет продлить контракт со своим полузащитником Френки де Йонгом. По информации от журналиста Серхи Капдевилы, «сине-гранатовые» уже инициировали переговоры с нидерландцем по поводу нового контракта.

По версии источника, идея заключается в том, чтобы достичь соглашения с де Йонгом по поводу контракта с понижением зарплаты. Ранее на такие условия согласился вратарь Марк-Андре тер Штеген.

Де Йонг сейчас является самым высокооплачиваемым футболистом «Барселоны», зарабатывая в районе 37 миллионов евро в год. Прошлым летом Френки отказывался идти на сокращение зарплаты.