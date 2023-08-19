«Альмерия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3

В рамках второго тура чемпионата Испании по футболу «Альмерия» играет против мадридского «Реала».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
|(1:0) Аррибас Серхио3'
|19'Беллингем Джуд (1:1)
|60'Беллингем Джуд (1:2)
|73'Винисиус Жуниор (1:3)
Максимиану Луиш•Пубиль Марк69' (Посо Алехандро (69') •Брандарис Хуан• 59'Гонсалес Эдгар•Акиеме Серхио•Баба Иддрису90' (Пуигмаль Арнау (90') •Робертоне Лукас70' (Мелеро Гонсало (70') •Эмбарба Адриан•Аррибас Серхио90' (Лазаро (90') •Рамазани Ларжи61' (Коне Ибраима (61') •Суарес Луис III
Лунин Андрей•Карвахаль Даниэль•Рюдигер Антонио•Алаба Давид•Гарсия Франсиско III•Тчуамени Орельен•Вальверде Федерико90' (Васкес Лукас (90') •Кроос Тони72' (Модрич Лука (72') •Беллингем Джуд81' (Хоселу Санмартин (81') •Родриго72' (Камавинга Эдуардо (72') •Винисиус Жуниор90' (Диас Браим (90')
19 августа. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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