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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3

19 Августа 2023 • 22:00 Комментировать
Альмерия
1:3
Реал Мадрид
окончен

В рамках второго тура чемпионата Испании по футболу «Альмерия» играет против мадридского «Реала».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры  
Альмерия1:3Реал Мадрид
(1:0) Аррибас Серхио3' 
 19'Беллингем Джуд (1:1)
 60'Беллингем Джуд (1:2)
 73'Винисиус Жуниор (1:3)
Максимиану ЛуишПубиль Марк 69' (Посо Алехандро ( 69') Брандарис Хуан  59'Гонсалес ЭдгарАкиеме СерхиоБаба Иддрису 90' (Пуигмаль Арнау ( 90') Робертоне Лукас 70' (Мелеро Гонсало ( 70') Эмбарба АдрианАррибас Серхио 90' (Лазаро ( 90') Рамазани Ларжи 61' (Коне Ибраима ( 61') Суарес Луис III
Запасные: Сентельес АлехандроМартинес ФернардоКайкиАппиа АрвинМариньо ДиегоЛопи ДионБоржес Гилерме
Лунин АндрейКарвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоАлаба ДавидГарсия Франсиско IIIТчуамени ОрельенВальверде Федерико 90' (Васкес Лукас ( 90') Кроос Тони 72' (Модрич Лука ( 72') Беллингем Джуд 81' (Хоселу Санмартин ( 81') Родриго 72' (Камавинга Эдуардо ( 72') Винисиус Жуниор 90' (Диас Браим ( 90')
Запасные: Гонсалес ФранНачо ФернандесОдриосола АльвароПас НиколасАррисабалага Кепа
19 августа. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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Реал Мадрид Альмерия
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