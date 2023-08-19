«Реал Сосьедад» - «Сельта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках второго тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» играет против «Сельты».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Сосьедад - Сельта
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Протокол игры
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Муньос Айхен•Браис Мендес•Субименди Мартин•Туррьентес Беньят•Кубо Такефуса•Фернандес Карлос•Барренечеа Андер
Вильяр Иван•Мингеса Оскар•Старфельт Карл•Нуньес Унай•Санчес Мануэль•Бамба Джонатан•Пейнадо Франсиско•Сотело Хьюго•Де ла Торре Лука•Аспас Яго•Ларсен Йорген
19 августа. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
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