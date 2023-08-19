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«Реал Сосьедад» - «Сельта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

19 Августа 2023 • 17:30 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Сельта
1 1.75 X 3.50 2 5.40
Через 0 ч. 11 мин.

В рамках второго тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» играет против «Сельты».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Реал Сосьедад0:0Сельта
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия ИгорЛе Норман РобенМуньос АйхенБраис МендесСубименди МартинТуррьентес БеньятКубо ТакефусаФернандес КарлосБарренечеа Андер
Запасные: Умар СадикРико ДиегоОярсабаль МикельКаррикабуру ХонУрко ГонсалесМарреро УнаиМарин ПаблоAitor FragaЧо Мохамед-АлиСола АлексПачеко ХонНаварро Роберто
Вильяр ИванМингеса ОскарСтарфельт КарлНуньес УнайСанчес МануэльБамба ДжонатанПейнадо ФрансискоСотело ХьюгоДе ла Торре ЛукаАспас ЯгоЛарсен Йорген
Запасные: Вейга ГабриэльСерви ФранкоТапия РенатоМарчесин АгустинРодригес МигельСведберг ВиллиотАйду ДжозефВаскес КевинДотор КарлосКаррильо КокеДомингес Карлос
19 августа. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Реал Сосьедад
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