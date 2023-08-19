Хави высказал мнение о своей дисквалификации

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о своей дисквалификации за удаление в матче против «Хетафе». Специалисту выписали двухматчевый бан.

«Я должен соблюдать это наказание. Не хочу обсуждать дисквалификацию, чтобы не раздувать лишние разговоры. Поражения и остальные неудачи остаются в моей голове на 24 часа. Мой гнев уже прошел, я принимаю все санкции. Могу заверить, что подобное не повторится. Я буду сдерживать свои эмоции», - передает слова тренера AS.

Ближайший поединок «Барселона» проведет против «Кадиса» во втором туре Ла Лиги. Встреча состоится сегодня, 19 августа.