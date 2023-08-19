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«Севилья» подписывает нового вратаря слухи

19 Августа 2023 • 09:38 Комментировать
Алавес
...
Севилья
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21.08 20:00

«Севилья» нашла замену голкиперу Яссину Буну, который перебрался в саудовский «Аль-Хиляль».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, севильцы завершают сделку по подписанию 32-летнего вратаря Эрьяна Нюланда, который на данный момент находится в статусе свободного агента.

Напомним, ранее голкипер сборной Норвегии покинул «РБ Лейпциг», ворота которого защищал с октября прошлого года. Стоит отметить, что Нюланд принял участие лишь в трех матчах за немецкий клуб, в которых пропустил три гола.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 600 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023 Эрьян Нюланд
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АЛАВЕС СЕВИЛЬЯ
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