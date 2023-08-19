Анчелотти рассказал о выборе между Луниным и Кепой

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о голкиперах команды – украинце Андрее Лунине и испанце Кепе Аррисабалаге.

«Адаптация Кепы проходит довольно хорошо. Пока же в ближайших поединках играть будет Лунин, а дальше мы посмотрим. Пока не знаю, как буду ротировать этих парней. У Кепы очень высокий уровень, а Лунину еще не хватает опыта. Но это вполне допустимо для молодого игрока», - передает слова итальянского специалиста издание The Athletic.

Напомним, что основной голкипер «королевского» клуба Тибо Куртуа надолго выбыл из строя из-за повреждения колена.