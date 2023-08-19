Хави — о тяжёлом графике: «Сейчас на первом месте стоит бизнес»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о напряжённом календаре команды.

«Я видел, как Гвардиола сетовал на трудный график, и я полностью поддерживаю его. Сейчас никто не думает о футболистах, на первом месте стоит бизнес. Но когда у игроков накапливается усталость, то это плохо для шоу», — цитирует Хави Marca.

В первом туре нового сезона чемпионата Испании «Барселона» не смогла одолеть на выезде «Хетафе» (0:0). Завтра, 20 августа, подопечные Хави примут на своем поле «Кадис» в рамках второго тура Ла Лиги. Стартовый свисток запланирован на 20:30 по мск. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.