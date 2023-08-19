Раскрыта позиция «Реала» по трансферу Мбаппе

Журналист Фредерик Эрмель поведал о позиции руководства мадридского «Реала» в отношении нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как передает слова инсайдера RMC Sport, в испанском гранде нет разочарования, что сделка до сих пор не состоялась. Президент «сливочных» Флорентино Перес был убежден, что нападающий останется в Париже на следующий сезон.

«На сегодняшний день трансфер Мбаппе не является приоритетом «Реала», - отметил инсайдер.

Килиан связан контрактными обязательствами с парижским топ-клубом до лета следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Мбаппе решил, когда перейдёт в «Реал»