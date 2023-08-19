«Тебе не хватает ещё одного нуля» - Роналду отреагировал на подписчиков Рамоса

Как мы уже сообщали не так давно, количество подписчиков Криштиану Роналду перевалило за шесть сотен миллионов. Это рекордное количество в мире, и Криштиану, конечно же, гордится им. В то же время вперед движется и Серхио Рамос, бывший одноклубник Роналду по мадридскому «Реалу». Он также отметил «круглого подписчика» - 60 миллионов. И Роналду отреагировал на это:

- Молодец, но тебе не хватает еще одного нуля..., - написал в социальной сети CR7.

Напомним, что Серхио Рамос находится в поисках нового клуба после расставания с «ПСЖ», в котором он отыграл два последних сезона. о