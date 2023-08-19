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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави оценил вероятность продления контракта с «Барселоной»

19 Августа 2023 • 02:35 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1 1.20 X 6.40 2 14.00
20.08 20:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о новом контракте с клубом.

Действующий договор испанского специалиста истекает уже по окончании текущего сезона. В «Барселоне» неоднократно заявляли о намерении продлить контракт Хави, а сам наставник не скрывал, что хотел бы продолжить сотрудничество, однако сделка по-прежнему не заключена.

Тем не менее, как признался тренер, его будущее в клубе не должно подвергаться никаким сомнениям: «Я бы оценил вероятность подписания нового контракта на десять из десяти», – приводит Mundo Deportivo заявление Хави.

20 августа «Барселона» проведёт матч второго тура Ла Лиги против «Кадиса».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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