Хави оценил вероятность продления контракта с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о новом контракте с клубом.

Действующий договор испанского специалиста истекает уже по окончании текущего сезона. В «Барселоне» неоднократно заявляли о намерении продлить контракт Хави, а сам наставник не скрывал, что хотел бы продолжить сотрудничество, однако сделка по-прежнему не заключена.

Тем не менее, как признался тренер, его будущее в клубе не должно подвергаться никаким сомнениям: «Я бы оценил вероятность подписания нового контракта на десять из десяти», – приводит Mundo Deportivo заявление Хави.

20 августа «Барселона» проведёт матч второго тура Ла Лиги против «Кадиса».