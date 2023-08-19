Гол с пенальти позволил «Валенсии» обыграть «Лас-Пальмас»

Второй тур чемпионата Испании начался матчем «Валенсия» - «Лас-Пальмас». Хозяева отдали мяч под контроль новичков Ла Лиги и всё равно добились своего, точнее завершая атаки на позиции неприятеля. Тьерри Корреа имел лучший шанс в первом тайме, но голкипер выручил гостей. Хонатан Виера также мог открывать счет, но не попал в рамку. Диего Лопес направлял мяч в створ, но вратарь «Лас-Пальмаса» снова выручил. В концовке «Валенсия» заработала пенальти за игру рукой, Пепелу пробил по центру и стал автором победного гола.
«Валенсия» становится единоличным лидером с 6 очками в активе, у соперник один балл.
Протокол игры
|(1:0) Пепелу74'
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Габриэль Паулиста•Озкаджар Дженк•Гайя Хосе•Перес Фран82' (Фулкье Димитри (82') •Дьякаби Муктар70' (Госальбес Пабло (70') •Пепелу•Ногуэроль Диего Лопес70' (Васкес Хесус (70') •Дуро Уго82' (Гонсалес Уго (82') •Алмейда Андре IV56' (Герра Хавьер (56')
Вальес Альваро•Лемос Альваро46' (Араухо Хулиан (46') •Суарес Алехандро•Мармол Мика82' (Бенито Рамирес (82') •Синкгравен Дэйли23' (Кардона Серхи (23') •Муньос Хави•Родригес Кирьян82' (Кардона Марк (82') •Луаодис Энзо•Мунир Эль-Хаддади64' (Пехиньо Франсиско (64') •Виера Хонатан•Рамирес Сандро
18 августа. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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