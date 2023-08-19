Гол с пенальти позволил «Валенсии» обыграть «Лас-Пальмас»

Второй тур чемпионата Испании начался матчем «Валенсия» - «Лас-Пальмас». Хозяева отдали мяч под контроль новичков Ла Лиги и всё равно добились своего, точнее завершая атаки на позиции неприятеля. Тьерри Корреа имел лучший шанс в первом тайме, но голкипер выручил гостей. Хонатан Виера также мог открывать счет, но не попал в рамку. Диего Лопес направлял мяч в створ, но вратарь «Лас-Пальмаса» снова выручил. В концовке «Валенсия» заработала пенальти за игру рукой, Пепелу пробил по центру и стал автором победного гола.

«Валенсия» становится единоличным лидером с 6 очками в активе, у соперник один балл.