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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол с пенальти позволил «Валенсии» обыграть «Лас-Пальмас»

19 Августа 2023 • 00:36 Комментировать
Валенсия
1:0
Лас-Пальмас
окончен

Второй тур чемпионата Испании начался матчем «Валенсия» - «Лас-Пальмас». Хозяева отдали мяч под контроль новичков Ла Лиги и всё равно добились своего, точнее завершая атаки на позиции неприятеля. Тьерри Корреа имел лучший шанс в первом тайме, но голкипер выручил гостей. Хонатан Виера также мог открывать счет, но не попал в рамку. Диего Лопес направлял мяч в створ, но вратарь «Лас-Пальмаса» снова выручил. В концовке «Валенсия» заработала пенальти за игру рукой, Пепелу пробил по центру и стал автором победного гола.

«Валенсия» становится единоличным лидером с 6 очками в активе, у соперник один балл.

Протокол игры  
Валенсия1:0Лас-Пальмас
(1:0) Пепелу74'  
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриГабриэль ПаулистаОзкаджар ДженкГайя ХосеПерес Фран 82' (Фулкье Димитри ( 82') Дьякаби Муктар 70' (Госальбес Пабло ( 70') ПепелуНогуэроль Диего Лопес 70' (Васкес Хесус ( 70') Дуро Уго 82' (Гонсалес Уго ( 82') Алмейда Андре IV 56' (Герра Хавьер ( 56')
Запасные: Техон МартинРиверо КристианМоскера КристианХауме ДоменекТаррега СесарГильямон Уго
Вальес АльвароЛемос Альваро 46' (Араухо Хулиан ( 46') Суарес АлехандроМармол Мика 82' (Бенито Рамирес ( 82') Синкгравен Дэйли 23' (Кардона Серхи ( 23') Муньос ХавиРодригес Кирьян 82' (Кардона Марк ( 82') Луаодис ЭнзоМунир Эль-Хаддади 64' (Пехиньо Франсиско ( 64') Виера ХонатанРамирес Сандро
Запасные: Эррера КристианКоко СаульАарон ЭскандельКурбело ЭрикХерцог ХуанмаГонсалес ИньякиМфулу Оменуке
18 августа. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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