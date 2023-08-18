Дест близок к переходу из «Барселоны» в клуб Лиги 1 на правах аренды

«Ницца» намерена арендовать у «Барселоны» правого защитника Серджино Деста.

Руководство «сине-гранатовых» активно ищет для 22-летнего футболиста новый клуб, поскольку тот не вписывается в планы главного тренера Хави Эрнандеса. Согласно информации журналиста Луиса Рохо, «Ницца» очень близка к договорённости с «Барселоной» по условиям аренды американца. Клубам осталось лишь урегулировать вопрос зарплаты латераля.

Контракт Серджино Деста с «Барселоной» рассчитан до 2025 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 10 млн евро. В прошлом сезоне игрок выступал за «Милан» на правах аренды.