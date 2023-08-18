Месси впервые искренне высказался о трансфере в «ПСЖ»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признался, что не хотел переходить в «ПСЖ» из «Барселоны».

Летом 2021 года «Барселона» не смогла продлить контракт с аргентинцем, а в августе звёздный футболист оказался в «Пари Сен-Жермен».

По собственному признанию игрока, это было поспешное решение: «Я очень счастлив в «Интер Майами». Я нахожусь именно там, где хочу быть. Сейчас всё гораздо проще, чем два года назад, когда я перешёл в «ПСЖ», не желая покидать «Барселону». Тогда всё произошло слишком быстро. Мне пришлось привыкать к новой жизни, у меня возникли трудности в Париже, а сейчас подобных проблем нет», – цитирует TalkSport Месси, переехавшего в США в июле после истечения контракта с «ПСЖ».