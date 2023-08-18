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Месси впервые искренне высказался о трансфере в «ПСЖ»

18 Августа 2023 • 23:19 Комментировать
Барселона
...
Кадис
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20.08 20:30

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признался, что не хотел переходить в «ПСЖ» из «Барселоны».

Летом 2021 года «Барселона» не смогла продлить контракт с аргентинцем, а в августе звёздный футболист оказался в «Пари Сен-Жермен».

По собственному признанию игрока, это было поспешное решение: «Я очень счастлив в «Интер Майами». Я нахожусь именно там, где хочу быть. Сейчас всё гораздо проще, чем два года назад, когда я перешёл в «ПСЖ», не желая покидать «Барселону». Тогда всё произошло слишком быстро. Мне пришлось привыкать к новой жизни, у меня возникли трудности в Париже, а сейчас подобных проблем нет», – цитирует TalkSport Месси, переехавшего в США в июле после истечения контракта с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Интер Майами
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