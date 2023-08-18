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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» разобрался с «Мальоркой»

18 Августа 2023 • 22:29 Комментировать
Мальорка
0:1
Вильярреал
окончен

Второй тур чемпионата Испании стартовал матчем «Мальорка» - «Вильярреал». Первый час игры прошел откровенно вяло и не событийно, а вот гол на 63-й минуте внес перелом, но только в действия одной команды - гостевой. Это Херард Морено с близкого расстояния переправил мяч в сетку, подставив голову. Островитяне оживились лишь на последних минутах, начав реально угрожать чужим воротам, но ничего не добились. Этьен Капу перед финальным свистком должен был снимать все вопросы, но не переиграл голкипера.

«Субмарина» набрала первые очки в сезоне, у соперника в активе один балл.

Протокол игры  
Мальорка0:1Вильярреал
  63'Морено Херард (0:1)
Райкович ПредрагВальент Мартин  73'Раильо Антонио 45' (Гонсалес Джованни ( 45') Копете ХосеМаффео ПаблоКоста ХаумеРодригес Даниэль I 64' (Ларин Кайл ( 64') Маскарель Омар  2' 72' (Льябрес Хавьер ( 72') Ману Морланес 46' (Дардер Серхи ( 46') Мурики ВедатДьедью Амат 46' (Саму Кошта ( 46')
Запасные: Лато ТониRuben QuintanillaГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеПратс АбдонСанчес АнтониоГарсия Пере
Йоргенсен ФилипФойт ХуанГаббия Маттео 68' (Альбиоль Рауль ( 68') Куэнка ХорхеПедраса АльфонсоТеррац Рамон  45' 68' (Капу Этьен ( 68') Парехо ДаниэльБаэна Алехандро  51' 78' (Комесанья Санти ( 78'  83') Морено Херард 76' (Денис Суарес ( 76') Сорлот АлександрБреретон Бен  45' 77' (Ахомач Илиас ( 77')
Запасные: Рейна ПепеМанди АиссаФемения КикоАльтимира АдриаТригерос МануэльМоралес Луис
18 августа.

 

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0
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