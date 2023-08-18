«Вильярреал» разобрался с «Мальоркой»

Второй тур чемпионата Испании стартовал матчем «Мальорка» - «Вильярреал». Первый час игры прошел откровенно вяло и не событийно, а вот гол на 63-й минуте внес перелом, но только в действия одной команды - гостевой. Это Херард Морено с близкого расстояния переправил мяч в сетку, подставив голову. Островитяне оживились лишь на последних минутах, начав реально угрожать чужим воротам, но ничего не добились. Этьен Капу перед финальным свистком должен был снимать все вопросы, но не переиграл голкипера.
«Субмарина» набрала первые очки в сезоне, у соперника в активе один балл.
Протокол игры
|63'Морено Херард (0:1)
Райкович Предраг•Вальент Мартин• 73'Раильо Антонио45' (Гонсалес Джованни (45') •Копете Хосе•Маффео Пабло•Коста Хауме•Родригес Даниэль I64' (Ларин Кайл (64') •Маскарель Омар 2'72' (Льябрес Хавьер (72') •Ману Морланес46' (Дардер Серхи (46') •Мурики Ведат•Дьедью Амат46' (Саму Кошта (46')
Йоргенсен Филип•Фойт Хуан•Габбия Маттео68' (Альбиоль Рауль (68') •Куэнка Хорхе•Педраса Альфонсо•Террац Рамон 45'68' (Капу Этьен (68') •Парехо Даниэль•Баэна Алехандро 51'78' (Комесанья Санти (78') • 83'Морено Херард76' (Денис Суарес (76') •Сорлот Александр•Бреретон Бен 45'77' (Ахомач Илиас (77')
18 августа.
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