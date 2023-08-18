«Вильярреал» разобрался с «Мальоркой»

Второй тур чемпионата Испании стартовал матчем «Мальорка» - «Вильярреал». Первый час игры прошел откровенно вяло и не событийно, а вот гол на 63-й минуте внес перелом, но только в действия одной команды - гостевой. Это Херард Морено с близкого расстояния переправил мяч в сетку, подставив голову. Островитяне оживились лишь на последних минутах, начав реально угрожать чужим воротам, но ничего не добились. Этьен Капу перед финальным свистком должен был снимать все вопросы, но не переиграл голкипера.

«Субмарина» набрала первые очки в сезоне, у соперника в активе один балл.