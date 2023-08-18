Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген находится в шаге от продления контракта с клубом.

Этим летом в СМИ уже сообщалось о готовности немецкого игрока сократить зарплату, чтобы помочь клубу в условиях финансовых трудностей. По сведениям журналиста Луиса Рохо, «Барселона» и тер Штеген полностью согласовали условия нового договора. Оклад 31-летнего вратаря сократится, как и предполагалось, а срок соглашение будет рассчитан до 2028 года.

За девять лет выступлений в составе «сине-гранатовых» Марк-Андре тер Штеген провёл 378 матчей, пропустив 368 голов и 158 раз сыграв «на ноль».