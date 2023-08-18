Хуанфран: «Фелиш пострадал от ярлыка «нового Роналду»

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран рассказал, что думает о проблемах Жоау Фелиша.

Португальский нападающий не хочет продолжать выступления за «матрасников», а клуб готов его отпустить, но пока не получил приемлемых предложений.

«Жоау – хороший парень. Я пару раз пересекался с ним, я слышал о нём много положительного. Но если твоё окружение считает тебя новым Криштиану Роналду, может возникнуть мысль, будто для тебя допустимо не утруждаться в играх за «Атлетико». Очень нехорошо, когда подобное вбивается в голову молодому игроку», – цитирует Mundo Deportivo Хуанфрана.