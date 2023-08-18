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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хуанфран: «Фелиш пострадал от ярлыка «нового Роналду»

18 Августа 2023 • 21:39 Комментировать
Бетис
...
Атлетико М
1 3.85 X 3.50 2 1.97
20.08 22:30

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран рассказал, что думает о проблемах Жоау Фелиша.

Португальский нападающий не хочет продолжать выступления за «матрасников», а клуб готов его отпустить, но пока не получил приемлемых предложений.

«Жоау – хороший парень. Я пару раз пересекался с ним, я слышал о нём много положительного. Но если твоё окружение считает тебя новым Криштиану Роналду, может возникнуть мысль, будто для тебя допустимо не утруждаться в играх за «Атлетико». Очень нехорошо, когда подобное вбивается в голову молодому игроку», – цитирует Mundo Deportivo Хуанфрана.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Хуанфран Жоау Фелиш
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БЕТИС АТЛЕТИКО М
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