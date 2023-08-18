Кроос: «Я бы с лёгкостью согласился на сокращение зарплаты в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос признался, что финансовые условия контракта не играют для него определяющей роли.

33-летний футболист подумывал о завершении карьеры по окончании прошлого сезона, однако в июне всё же поставил подпись под новым договором с клубом, рассчитанным до следующего лета.

«Если бы мне потребовалось пойти на сокращение зарплаты в «Реале», я бы сделал это без проблем. Дело совсем не в деньгах, когда ты мадридист», – цитирует Madrid Xtra немецкого хавбека.

Тони Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. На его счету 418 матчей в цветах «сливочных» во всех турнирах.