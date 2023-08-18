​Анчелотти против камер в раздевалке

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу возможного установления камер в раздевалках команд.

«Камеры в раздевалке? Раздевалка для меня святое. Камера во время матчей – это вообще нонсенс», - сказал Анчелотти журналистам.

Во втором туре чемпионата Испании «Реал» сыграет против «Альмерии» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Напомним, что в стартовом туре Ла Лиги «Реал» на выезде обыграл «Атлетик» со счётом 2:0. Авторами голов стали Родриго и Джуд Беллингем.