Хави: «Фелиш? Не собираюсь говорить о игроках других команд»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес отказался комментировать слухи о переходе в команду Жоау Фелиша из мадридского «Атлетико». Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» близки к согласованию аренды португальца за 7-8 миллионов евро.

«Фелиш? Как и в случае с Неймаром, я не хочу обсуждать футболистов других команд. Посмотрим, сможем ли мы усилиться. Нужно ещё выяснить, кого именно мы пригласим», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, Фелиш блокирует предложения других клубов и хочет перейти только в «Барселону». У Жоау испорчены отношения с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне и партнёрами по команде.