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Хави: «Фати в перейдёт в «Реал»? Это шутка?»

18 Августа 2023 • 13:28 Комментировать
Альмерия
...
Реал Мадрид
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19.08 20:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес опроверг слухи о возможном переходе нападающего Ансу Фати в мадридский «Реал». Недавно пресса связывала игрока сборной Испании с переездом на «Сантьяго Бернабеу».

«Фати в перейдёт в «Реал»? Это шутка, я правильно понял? Я уже говорил, что Ансу – это наследие клуба. Он важный игрок, я хочу, чтобы он остался. Фати – это настоящее и будущее «Барселоны», – сказал Хави на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи, что «Барселона» отчаянно хочет продать Фати для финансирования других трансферов. Тем не менее, Ансу несколько раз дал понять, что не собирается покидать команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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