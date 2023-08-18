Хави: «Фати в перейдёт в «Реал»? Это шутка?»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес опроверг слухи о возможном переходе нападающего Ансу Фати в мадридский «Реал». Недавно пресса связывала игрока сборной Испании с переездом на «Сантьяго Бернабеу».

«Фати в перейдёт в «Реал»? Это шутка, я правильно понял? Я уже говорил, что Ансу – это наследие клуба. Он важный игрок, я хочу, чтобы он остался. Фати – это настоящее и будущее «Барселоны», – сказал Хави на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи, что «Барселона» отчаянно хочет продать Фати для финансирования других трансферов. Тем не менее, Ансу несколько раз дал понять, что не собирается покидать команду.