Анчелотти: «Винисиус не вошёл в топ-10 лучших игроков в мире по версии УЕФА? Меня это не волнует»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчёт того, что вингер команды Винисиус Жуниор не попал в десятку лучших игроков мира по версии УЕФА.

«Винисиус не вошёл в топ-10 лучших игроков в мире по версии УЕФА? Меня это не волнует, как и самого Винисиуса. Для меня он является лучшим в мире прямо сейчас. Винисиус знает это и скоро всё покажет игрой на поле», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Винисиус в прошлом сезоне отметился 10 голами и 9 результативными передачами в Ла Лиге. Бразилец также записал на свой актив 7 мячей и 5 ассистов в Лиге чемпионов, но «Реал» не выиграл этот трофей.