Анчелотти – о травмах Куртуа и Милитао: «Нужно разобраться, что произошло»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о травмах голкипера Тибо Куртуа и центрального защитника Эдера Милитао. Оба футболиста из-за повреждений крестообразных связок колена могут пропустить весь сезон.

«Травмы Куртуа и Милитао? Очень сложно это объяснить. Нам нужно разобраться и оценить многие вещи, чем мы сейчас и занимаемся. Тибо и Эдеру просто не повезло. Милитао был очень сильным. То же самое могу сказать и о Куртуа», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, на замену Куртуа «Реал» арендовал у «Челси» Кепу Аррисабалагу, но нового центрального защитника команда приглашать не станет.