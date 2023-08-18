Анчелотти рассказал, сыграет ли Камавинга с «Альмерией»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитника Эдуардо Камавинга, участие которого в матче с «Альмерией» недавно подверглось сомнению.

«Камавинга почувствовал дискомфорт в ноге. Он не тренировался сегодня, но завтра мы оценим его состояние. Эдуардо будет в составе на матч с «Альмерией», но не знаю, выйдет ли на поле. Если он будет хорошо себя чувствовать, то определённо сыграет завтра», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Камавинга провёл два сезона в составе мадридского «Реала». За этот срок французский полузащитник по одному разу выиграл с клубом все возможные трофеи.