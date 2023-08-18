Анчелотти: «Новый центральный защитник? Мы доверимся академии»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, будет ли его команда покупать нового центрального защитника. Напомним, основной игрок обороны «королевского клуба» Эдер Милитао недавно травмировал крестообразные связки колена, из-за чего может пропустить весь сезон.

«Будем ли мы покупать нового центрального защитника? Нет. Я думаю, что состав в порядке. У нас есть Рюдигер, Начо и Алаба. Не стоит забывать и о Марвеле. Мы не будем выходить на рынок, а доверимся академии», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

«Реал» недавно также потерял Тибо Куртуа, который страдает от той же травмы, что и Милитао.