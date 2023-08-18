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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Лунин начнёт в старте матч с «Альмерией»

18 Августа 2023 • 12:46 Комментировать
Альмерия
...
Реал Мадрид
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19.08 20:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какой вратарь выйдет в основном составе на ближайший матч чемпионата Испании против «Альмерии». Напомним, Тибо Куртуа пропустит как минимум большую часть сезона из-за травмы крестообразных связок колена. Недавно «Реал» арендовал у «Челси» голкипера Кепу Аррисабалагу.

«Лунин начнёт в старте матч с «Альмерией», но потом мы посмотрим, кто будет выходить в следующих матчах. Кепа? Его адаптация проходит хорошо», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в первом туре Ла Лиги Лунин отстоял на 0 в матче против «Атлетика» Бильбао, чем помог «Реалу» выиграть 2:0 на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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