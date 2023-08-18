Анчелотти: «Лунин начнёт в старте матч с «Альмерией»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какой вратарь выйдет в основном составе на ближайший матч чемпионата Испании против «Альмерии». Напомним, Тибо Куртуа пропустит как минимум большую часть сезона из-за травмы крестообразных связок колена. Недавно «Реал» арендовал у «Челси» голкипера Кепу Аррисабалагу.

«Лунин начнёт в старте матч с «Альмерией», но потом мы посмотрим, кто будет выходить в следующих матчах. Кепа? Его адаптация проходит хорошо», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в первом туре Ла Лиги Лунин отстоял на 0 в матче против «Атлетика» Бильбао, чем помог «Реалу» выиграть 2:0 на выезде.