Камавинга может пропустить матч с «Альмерией»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга может пропустить ближайший матч своей команды в чемпионате Испании против «Альмерии». По информации от инсайдера Хосе Луиса Санчеса, молодой француз получил небольшое повреждение на тренировке.

Участие Камавинга в матче с «Альмерией» находится под сомнением, но не исключено, что Эдуардо сможет сыграть. Главный тренер Карло Анчелотти позже подробно расскажет о ситуации на пресс-конференции.

Напомним, Камавинга в прошлом сезоне иногда вынужденно играл на позиции левого защитника, когда того требовала кадровая ситуация.