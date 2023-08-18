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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» нашла замену Кавани

18 Августа 2023 • 09:21 Комментировать

Центральный нападающий «Севильи» Рафа Мир попал в сферу интересов другого испанского клуба, об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Заполучить 26-летнего футболиста в свои ряды рассчитывает «Валенсия». «Летучие мыши» рассматривают Мира в качестве замены Эдинсону Кавани, ушедшему в аргентинскую «Боку Хуниорс».

Рафа связан контрактом с андалусийцами до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в десять миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Мир провел 26 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Севилья Рафа Мир трансферы футбола - лето 2023
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