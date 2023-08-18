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«Барселона» сделала предложение по трансферу Фелиша

18 Августа 2023 • 07:52 Комментировать

Переговоры между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико» по трансферу нападающего Жоау Фелиша продолжаются. Об этом поведал журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям инсайдера, «сине-гранатовые» предлагают «матрасникам» 6-7 миллионов евро за аренду футболиста на сезон-2023/2024.

Трансферная стоимость Жоау оценивается в 50 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с «Атлетико» до середины 2027 года.

Прошлый сезон 23-летний нападающий доигрывал в аренде за лондонский «Челси». Фелиш принял участие в 20 поединках, в которых записал себе в актив четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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