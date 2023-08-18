Месси вспомнил о трансфере из «Барселоны» в «ПСЖ»

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси, переехавший в США этим летом, вспомнил о своем уходе из каталонской «Барселоны» в 2021 году.

«Мой переезд во Францию был не тем, чего я хотел. Все произошло в одночасье. Это было тяжело принять тогда, но сейчас все хорошо. Тот трансфер сложно сравнить с переходом в «Интер Майами», - передает слова 36-летнего аргентинского футболиста Canal+.

Месси является воспитанником академии «Барселоны». В составе «сине-гранатовых» 36-летний нападающий выступал с 2005 по 2021 год. Он покинул команду летом 2021 года на правах свободного агента, после чего провел два сезона за «ПСЖ».

Месси объяснил, почему выбрал «Интер Майами»