Главный тренер «Мальорки» раскритиковал появление камер в раздевалках

Наставник «Мальорки» Хавьер Агирре раскритиковал возможное появление видеокамер в раздевалках команд во время трансляций матчей.

«Камеры в раздевалках во время матчей? Не все должно быть завязано на деньгах. Раньше Ла Лига конкурировала с Английской премьер-лигой. Теперь кажется, что мы соревнуемся с лигой Жерара Пике», — заявил мексиканский специалист, чьи слова приводит Marca.

Напомним, что в прошедшем сезоне чемпионата «Мальорка» под руководством Агирре заняла девятое место в турнирной таблице. В следующем туре Ла Лиги «пираты» встретятся с «Вильярреалом».