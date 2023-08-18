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Чемпионат Испании. Ла Лига

Главный тренер «Мальорки» раскритиковал появление камер в раздевалках

18 Августа 2023 • 00:25 Комментировать
Мальорка
...
Вильярреал
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Через 18 ч. 40 мин.

Наставник «Мальорки» Хавьер Агирре раскритиковал возможное появление видеокамер в раздевалках команд во время трансляций матчей.

«Камеры в раздевалках во время матчей? Не все должно быть завязано на деньгах. Раньше Ла Лига конкурировала с Английской премьер-лигой. Теперь кажется, что мы соревнуемся с лигой Жерара Пике», — заявил мексиканский специалист, чьи слова приводит Marca.

Напомним, что в прошедшем сезоне чемпионата «Мальорка» под руководством Агирре заняла девятое место в турнирной таблице. В следующем туре Ла Лиги «пираты» встретятся с «Вильярреалом».

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Хавьер Агирре
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МАЛЬОРКА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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