Руководство «Лиона» продолжает изучать возможность подписания аргентинского полузащитника «Бетиса» Гвидо Родригеса.

По информации журналиста издания L’Equipe, «Олимпика» все ещё надеется на возможность подписания хавбека «альбиселесте», который является приоритетным вариантом на свою позицию в трансферном списке французского клуба. Журналист Уго Гилльеме отмечает, что переговорный процесс будет непростым для «Лиона».

Напомним, что Гвидо Родригес выступает за «Бетис» с 2020 года, проведя за испанский коллектив 144 матча в рамках всех состязаний и забив семь голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего игрока аргентинской сборной в 20 миллионов евро.