Мбаппе в шаге, чтобы навсегда попрощаться с мечтой всей своей жизни

В июне-июле Килиан Мбаппе и «ПСЖ» публично выразили свои твёрдые позиции. Сначала футболист объявил о нежелании продлевать контракт, а затем клуб поставил ему ультиматум в формате «подписывай или уходи». Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи тогда сказал, что клуб не может позволить себе потерять Мбаппе через год бесплатно. Довольно долгое время ситуация находилась в тупике. Килиан даже пропустил предсезонное турне и первый матч нового чемпионата. Тем не менее, в конце прошлой недели «ПСЖ» объявил о возвращении звёздного форварда к тренировочному процессу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает сложившуюся ситуацию.

Так уж вышло, что «ПСЖ» объявил о восстановлении Мбаппе в первой команде на следующий день после неудачного старта в Лиге 1 – команда сыграла по нулям с «Лорьяном». Однако в прессе-релизе клуб подчеркнул, что решение по возвращению Килиана было принято по итогам «продуктивного разговора», который состоялся ещё перед игрой. То есть плохой результат вроде бы на ситуацию не повлиял.

В прессу сразу стала просачиваться информация о том, за счёт чего между «ПСЖ» и Мбаппе начал растапливаться лёд. Сообщалось, что инициатором выхода из тупика стал футболист. Килиан якобы даже дал клубу важное обещание – что он не уйдёт свободным агентом. Также журналисты писали о том, что для Мбаппе новый проект «ПСЖ» стал более привлекательным в связи с уходом Неймара. Теперь, без Неймара и Месси, команду планируют строить вокруг Килиана, и игроку это очень нравится.

Если Мбаппе действительно пообещал «ПСЖ» не уходить бесплатно (а это вероятно, ведь аль-Хелаифи был твёрд в своей позиции, говоря в июле, что никто не может быть выше клуба), то здесь есть два варианта. Первый маловероятен, ведь вряд ли форвард захочет менять клуб в зимнее трансферное окно. Второй вариант – продление контракта. В СМИ уже проскакивали сообщения о том, что Мбаппе открыт к варианту пролонгации трудового договора ещё на один год – до лета 2025-го. При этом стороны якобы договорятся о том, что Килиана отпустят в «Реал» через год при поступлении предложения на определённую сумму.

Вариант, при котором Мбаппе в ближайшее время продлит контракт, главным образом устраивает «ПСЖ» - клуб не потеряет звёздного форварда бесплатно. Футболист тоже будет в выигрыше, ведь он не раз говорил о намерении провести сезон 2023/2024 именно во Франции с возможным прицелом на домашнюю Олимпиаду. Вопрос в том, как на такой расклад отреагирует «Реал», куда Мбаппе мечтает перебраться с детства.

Все мы помним, что Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» ждали ещё в прошлом году. Казалось, что ничего не помешает переезду француза в Мадрид, но весной 2022-го Килиан вдруг продлил контракт с «ПСЖ». В прессе тогда писали, что Мбаппе даже звонил президенту «Реала» Флорентино Пересу, чтобы принести извинения за сложившуюся ситуацию. Теперь многие ожидают увидеть Килиана в футболке «королевского клуба» в 2024 году. В Мадриде якобы спокойно следят за ситуацией форварда, рассчитывая подписать его свободным агентом. По слухам, у «Реала» даже есть некая тайная договорённость с Мбаппе, из-за которой «ПСЖ» даже якобы собирался обратиться в ФИФА. Если кулуарные соглашения действительно имеют место быть, то в Мадриде могут серьёзно обидеться на футболиста. Одно дело подписывать его через год свободным агентом, а другое дело – через трансфер. Аппетиты Мбаппе по личному контракту вряд ли уменьшатся, а «ПСЖ» наверняка будет требовать 150-200 миллионов евро.

Мбаппе не перешёл в «Реал» свободным агентом в прошлом году. Теперь всё идёт к тому, что Мбаппе не перейдёт в «Реал» свободным агентом и в следующем году. После второго такого фортеля от игрока в Мадриде могут почувствовать себя обманутыми и переключиться на других кандидатов. Возможно, на Эрлинга Холанна. А Мбаппе в таком случае может навсегда попрощаться с мечтой оказаться в «Реале».

Александр Тихий