Форвард «Реала» Родриго: Расизм не победить

Нападающий мадридского «Реала» Родриго высказался о проблеме расизма в футболе.

Форвард отметил, что солидарен со своим одноклубником Винисиусом в этом вопросе, и он видел, как мир объединятся и относится к данной проблеме всерьёз, и, по его мнению, это прекрасно.

«Если быть совсем честным, то это не закончится, но мы можем, по крайней мере, попытаться сократить количество случаев и принять меры, когда это возможно», - приводит слова Родриго Globo Esporte.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Испании Винисиус несколько раз подвергался оскорблениям на расовой почве.