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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» опережает «Барселону» по проданным абонемента на сезон-2023/24

17 Августа 2023 • 22:09 Комментировать

Генеральный директор «Эспаньола» Мао Йе рассказал, что каталонский клуб продал 21 тысячу абонементов на сезон-2023/24, об этом он сообщил в разговоре с La Grada.

Таким образом, команда, которая выступает во втором по силе футбольном дивизионе Испании (Сегунде), превзошла по этому показателю «Барселону». На счету «сине-гранатовых» 17,5 тысяч проданных абонементов, они не входят в топ-10.

В список лучших клубов попали мадридские «Реал» и «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Сарагоса», «Валенсия», «Севилья», «Атлетик», «Лас-Пальмас» и «Бетис».

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Эспаньол Барселона
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