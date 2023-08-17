Центральный защитник «Бетиса» Луис Фелипе попал в сферу интересов «Лиона». Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

По информации источника, французский «Лион» проявляет интерес к 26-летнему футболисту. Однако сообщается, что пока сделка маловероятна, ведь «Бетис» хочет получить за Фелипе 20 миллионов евро.

Если верить СМИ, московский «Спартак» так же следит за игроком, но он не является приоритетной целью «красно-белых» на данную позицию.

Трудовой договор 26-летнего защитника рассчитан до 2027 года. Рыночная стоимость Фелипе, по данным Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.