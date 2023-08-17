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Аррибас поделился ожиданиями от матча с «Реалом»

17 Августа 2023 • 19:48 Комментировать
Альмерия
...
Реал Мадрид
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19.08 20:30

Новичок испанской «Альмерии» Серхио Аррибас поделился ожиданиями от матча против родного мадридского «Реала».

«Это будет особенный матч, потому что я воспитанник этого клуба, и хочется сделать всё, чтобы показать, что в «Реале» допустили ошибку. Я должен быть там. Я думаю, что это будет очень хороший сезон для «Альмерии», — заявил полузащитник, чьи слова приводит Relevo.

Напомним, что недавно воспитанник «Реала» Аррибас подписал контракт с «Альмерией» на шесть сезонов. Встреча нынешнего и бывшего коллективов Серхио пройдёт уже в эту субботу, 19 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Альмерия Серхио Аррибас
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АЛЬМЕРИЯ РЕАЛ МАДРИД
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