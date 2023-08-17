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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фелиш не нужен Хави – названа одна из причин слухи

17 Августа 2023 • 19:06 Комментировать

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш вряд ли перейдёт в «Барселону» до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщает на своих страницах The Athletic, Фелиш не входит в число игроков, которых хотел бы видеть в своей команде рулевой «сине-гранатовых» Хави.

По данным источника, 23-летний Фелиш не нравится Хави и его штабу в том числе из-за того, что футболист неохотно работает на оборону.

Напомним, что вторую часть сезона 2022/2023 Жоау Фелиш провёл в лондонском «Челси». Авторитетный портал transfermarkt оценивает португальского футболиста в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Хави Эрнандес Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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