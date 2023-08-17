​Милитао прооперировали, «Реал» подтвердил

Защитник «Реала» Эдер Милитао в четверг перенёс хирургическое вмешательство после серьёзной травмы колена в виде разрыва передней крестообразной связки. Операция прошла успешно, о чём сообщается на сайте мадридского клуба.

В ближайшие дни Милитао начнёт процесс восстановления. Когда бразилец сможет снова вернуться на футбольное поле, не сообщается. Учитывая серьёзность травмы, Милитао рискует пропустить весь сезон.

Ранее «Реал» сообщал о том, что операцию перенёс вратарь Тибо Куртуа, который тоже порвал «кресты». Произошло это перед стартом сезона, в то время как Эдер Милитао травмировался в игре с «Атлетиком».