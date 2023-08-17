Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Милитао прооперировали, «Реал» подтвердил

17 Августа 2023 • 17:08 Комментировать
Альмерия
...
Реал Мадрид
1 7.70 X 4.80 2 1.40
19.08 20:30

Защитник «Реала» Эдер Милитао в четверг перенёс хирургическое вмешательство после серьёзной травмы колена в виде разрыва передней крестообразной связки. Операция прошла успешно, о чём сообщается на сайте мадридского клуба.

В ближайшие дни Милитао начнёт процесс восстановления. Когда бразилец сможет снова вернуться на футбольное поле, не сообщается. Учитывая серьёзность травмы, Милитао рискует пропустить весь сезон.

Ранее «Реал» сообщал о том, что операцию перенёс вратарь Тибо Куртуа, который тоже порвал «кресты». Произошло это перед стартом сезона, в то время как Эдер Милитао травмировался в игре с «Атлетиком».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬМЕРИЯ РЕАЛ МАДРИД
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
17:22 · Россия. Премьер-лига
​Раскрыта зарплата Захаряна в «Реал Сосьедаде»
17:08 · Испания. Ла Лига
​Милитао прооперировали, «Реал» подтвердил
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Симеоне поговорил с игроком «Тоттенхэма», которого хочет подписать
16:16 · Испания. Ла Лига
Источник: Милитао был успешно прооперирован слухи
15:46 · Англия. Премьер-лига
​«Реал Сосьедад» почти договорился с Регилоном
15:05 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» сообщила о травме Араухо
14:11 · Испания. Ла Лига
​Куртуа перенёс операцию
13:11 · Россия. Премьер-лига
​Захарян переходит в «Реал Сосьедад» - его агент получит 2 млн евро
13:10 · Испания. Ла Лига
Фелишу нужно заплатить «Атлетико» 350 миллионов евро, если он хочет разорвать с клубом контракт
12:36 · Испания. Ла Лига
Деку советует «Барселоне» подписать Фреснеду
12:28 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «У Захаряна есть всё, чтобы расти и быть успешным в еврокубках»
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может перехватить у «Аль-Насра» защитника «Манчестер Сити»
11:42 · Нидерланды. Эредивизие
Дест может вернуться в Нидерланды, в его услугах заинтересован местный клуб
11:18 · Россия. Премьер-лига
Давид Сильва станет ментором Захаряна в «Реал Сосьедаде»
10:54 · Испания. Ла Лига
Фелиш становится всё ближе к трансферу в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем