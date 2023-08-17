Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао успешно перенёс операцию. Об этом сообщает COPE.

Напомним, 25-летний футболист получил травму в матче первого тура чемпионата Испании против «Атлетика» (2:0). Сообщалось, что бразильский защитник порвал крестообразную связку.

Сегодня, 17 августа, стало известно о том, что Милитао провели операцию, которая оказалась успешной. Ранее в мадридском клубе рассказали о проведенной операции вратарю Тибо Куртуа, который так же подвергся разрыву «крестов» в самом начале нового сезона.

Во втором туре Ла Лиги «Реал» встретится в гостях с «Альмерией». Матч пройдет 19 августа и начнется в 20:30 по мск.