​«Барселона» сообщила о травме Араухо

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо угодил в лазарет. Пресс-служба каталонского клуба сообщает о том, что у 24-летнего уругвайца в результате медицинского обследования выявили повреждение двуглавой мышцы бедра левой ноги. Сроки восстановления Араухо не называются.

Отметим, что в матче первого тура чемпионата Испании против «Хетафе» (ничья 0:0) Рональд Араухо провёл на пол 90 минут.

Ближайшую игру испанской Ла Лиги «Барселона» проведёт в воскресенье, 20 августа. Команда Хави будет играть против «Кадиса» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.